В Колпино байкер протаранил пассажирский автобус

В четверг, 4 августа, мотоцикл влетел в пассажирский автобус на Финляндской улице в Колпино. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
В результате у транспорта разбито боковое стекло и помята боковая часть, а сам байкер получил травму ноги. К месту аварии выехали сотрудники скорой, они госпитализировали горе-мотоциклиста.
Отметим, что во время инцидента автобус не перевозил пассажиров.
Ранее мы сообщили о том, что такси сбило женщину в Адмиралтейском районе.
Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность.ДТП
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