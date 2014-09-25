В Колпино байкер протаранил пассажирский автобус

Пассажиров в транспорте в тот момент не оказалось

В четверг, 4 августа, мотоцикл влетел в пассажирский автобус на Финляндской улице в Колпино. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В результате у транспорта разбито боковое стекло и помята боковая часть, а сам байкер получил травму ноги. К месту аварии выехали сотрудники скорой, они госпитализировали горе-мотоциклиста.

Отметим, что во время инцидента автобус не перевозил пассажиров.

Ранее мы сообщили о том, что такси сбило женщину в Адмиралтейском районе.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность.ДТП