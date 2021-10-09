Такси сбило женщину в Адмиралтейском районе

Пострадавшая доставлена в Мариинскую больницу в состоянии, близком в тяжелому.

В четверг, 4 августа, на 10-ой Красноармейской улице произошло ДТП. Как стало известно Piter.TV, таксист на большой скорости сбил женщину.

Авария случилась примерно в 9 утра. Пострадавшая переходила дорогу не зоны перехода на красный сигнал светофора. Водитель не успел затормозить. Судя по кадрам, женщину выкинуло на "зебру".

Женщина была госпитализирована в Мариинскую больницу. Её состояние оценивают как средней тяжести, близкое к тяжёлому.

Ранее мы сообщили о том, что ДТП с велосипедистом на Богатырском попало на видео.

Видео: Piter.TV