ДТП с велосипедистом на Богатырском попало на видео

Мужчине потребовалась госпитализация.

Piter.tv получил видео с ДТП на Богатырском проспекте, которое произошло утром 3 августа. Точно не известно, на какой сигнал светофора мужчина на средстве индивидуальной мобильности решил переехать дорогу. Если это был зеленый, он не учел, что машины могут поворачивать.

На кадрах видно, что "водитель" электросамоката на полной скорости решил проехать по зебре. В результате он зацепился за передний багажник авто, сделал кувырок и упал.

По нашим данным, пострадавшего госпитализировали в Елизаветинскую больницу.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что мошенники обманули петербургскую пенсионерку под предлогом помощи попавшей в ДТП сестры.

Видео: Piter.tv