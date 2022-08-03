Мошенники обманули петербургскую пенсионерку под предлогом помощи попавшей в ДТП сестры

В Петербурге мошенники убедили 79-летнюю пенсионерку передать им миллион рублей под предлогом помощи ее сестре, попавшей в ДТП. Об этом стало известно Piter.tv.
Пожилая женщина, проживающая в Красногвардейском районе, рассказала, что ей поступали звонки от неизвестных, которые, под предлогом помощи её сестре, попавшей в ДТП, убедили передать в квартире по месту жительства миллион рублей неизвестному.
Приметы злоумышленника: мужчина, на вид 25-35 лет, рост 175 см, нормального телосложения, одет в темную куртку, черную кепку, на лице солнцезащитные очки и медицинская маска.
Составлена ориентировка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Также в Петербурге пенсионер отдал мошенникам 1,6 млн рублей.
Видео: Piter.tv
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