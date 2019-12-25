В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 1,6 млн рублей

Ему на мобильный телефон звонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности банка.

Пенсионер из Петербурга передал мошенникам 1,6 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился 71-летний пенсионер. Он сообщил, что 28 июля ему на мобильный телефон звонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности банка. По телефону пенсионеру сообщили, что его счета пытаются заблокировать, и чтобы их спасти нужно снять все средства и перевести их на безопасный счет.

За мужчиной приехало такси, на котором он поехал в банк на Московском проспекте. Там он снял 1 689 000 рублей, затем передал деньги неизвестному лицу около ТРК "РИО".

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Петербуржцам напомнили, как не попасться на удочку мошенников.

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