В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 1,6 млн рублей

Пенсионер из Петербурга передал мошенникам 1,6 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию обратился 71-летний пенсионер. Он сообщил, что 28 июля ему на мобильный телефон звонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности банка. По телефону пенсионеру сообщили, что его счета пытаются заблокировать, и чтобы их спасти нужно снять все средства и перевести их на безопасный счет.
За мужчиной приехало такси, на котором он поехал в банк на Московском проспекте. Там он снял 1 689 000 рублей, затем передал деньги неизвестному лицу около ТРК "РИО".
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Петербуржцам напомнили, как не попасться на удочку мошенников.
Фото: Pexels
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