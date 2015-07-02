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Икону "Троица" установили в Троицком соборе на ее историческом месте

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Накануне ее доставили из столичного храма Христа Спасителя.

Икону "Троица" Андрея Рублева установили в Троицком соборе на ее историческом месте. Об этом сообщает "РИА Новости".

Икону поместили в специальный киот, вмонтированный в иконостас Троицкого собора, где проходит праздничная литургия. Накануне ее доставили из столичного храма Христа Спасителя. В пресс-службе обители отмечается, что это специально изготовленный киот, который оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима.

Ранее мы сообщали, что полицейские раскрыли кражи из двух храмов на северо-западе Москвы.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: икона, троица, троицкий собор
Категории: Лента новостей, Новости России,

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