Полицейские раскрыли кражи из двух храмов на северо-западе Москвы

Сотрудники МВД установили личности соучастников двух преступлений.

Российские правоохранительные органы раскрыли несколько эпизодов кражи пожертвований прихожан, произошедших в двух православных храмах, расположенных в северо-западной части столицы. В пресс-службе полиции уточнили, что 18-летний житель Московской области привлек к противоправной деятельности двоих сообщников. Известно, что непосредственно преступление совершали они, а юноша только контролировал обстановку. Криминальные случаи зафиксированы в разницей в один месяц. В апреле текущего года в храм Покрова Пресвятой Богородицы на Волоколамском шоссе зашли двое молодых людей. Один из злоумышленников изображал молящегося, другой в это время открыл киот, в котором находилась Феодоровская икона Божией Матери. Мужчина похитил из здания несколько драгоценностей, после чего оба человека скрылись.



В мае 2024 года еще одна кража была совершена из храма Владимирской иконы Божией Матери, размещенного в районе Куркино. В тот день злоумышленник действовал вместе с другим своим знакомым. Последний поднялся на солею и снял с чудотворной иконы Пресвятой Богородицы несколько десятков колец, а также 30 крестиков, несколько цепочек, кулонов и прочих ювелирных изделий, принесенных в дар местными прихожанами. По факту произошедшего ведется уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 158 УК РФ.

Задержали предполагаемого организатора в деревне Сапроново Московской области. Спустя несколько дней в полицию явился и один из его сообщников, который раскаялся в содеянном и подробно описал обстоятельства хищения. пресс-служба МВД РФ

В настоящее время ведется розыск еще одного фигуранта расследования. Оперативники изъяли несколько похищенных украшений. Местонахождение остальных предметов устанавливается. Один из задержанных помещен под стражу. В отношении другого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: МВД Медиа