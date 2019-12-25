В Ленобласти за день в ДТП пострадали 15-летняя велосипедистка и 15-летний подросток на питбайке

Аварии произошли в Кировском и Ломоносовском районах Ленобласти.

В Ленинградской области за вчерашний день в дорожных авариях пострадали два 15-летних подростка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Днём 4 июня на 19 км автодороги "Стрельна – Кипень – Гатчина", 59-летний водитель автомобиля УАЗ, выезжая с прилегающей территории, совершил наезд на 15-летнюю школьницу, которая передвигалась на велосипеде во встречном направлении.

Девочка в состоянии средней степени тяжести госпитализирована.

Вечером 4 июня у дома 2 по улице Речная в деревне Славянка Кировского района Ленобласти 67-летний водитель автомобиля Chery Tiggo, отъезжая от магазина, не предоставил преимущество и стоклнулся с двигавшимся по грунтовой дороге питбайком под управлением 15-летнего подростка.

В результате ДТП несовершеннолетний в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

По обоим ДТП проводятся проверки.

Ранее 10-летний мотоциклист попал в больницу после ДТП у Пикалёво.

Фото: Piter.tv