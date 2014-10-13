В Троицком соборе загорелся петербуржец

В Троицком соборе, расположенном на Измайловском проспекте, загорелся петербуржец. Об этом 12 августа сообщает "Фонтанка".
По предварительным данным, инцидент произошел около 19 часов. Мужчина зашел в собор с неизвестной банкой и зажигалкой в руках. Церковнослужители тут же начали тушить петербуржца. Ему удалось выжить.
Как сообщает Telegram-канал BAZA, мужчина зашел в храм, облился бензином, после поджёг себя. Информация уточняется.
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Фото: yandex.ru/maps
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