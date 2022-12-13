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На Красногородской улице горожане подрались за бесплатную шаверму

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Дебоширы отправились по домам без угощения.

В Красносельском районе местные жители подрались за еду. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Утром 29 апреля в одном из кафе на Красногородской улице покупателям раздавали бесплатную шаверму. Акцию объявили по случаю открытия. За угощением выстроилась огромная очередь, которая не заканчивалась в течение всего дня. 

Один из мужчин вышел из строя, чем спровоцировал голодную толпу. Горожане накинулись на него, и началась драка. Через пару минут дебоширы отправились по домам, а остальные любители шавермы так и остались ждать свой бесплатный перекус.

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Видео: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

 

Теги: драка за шаверму, инцидент, красногородская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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