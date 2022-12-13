  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:15
182
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Два ДТП с автобусами произошли в Красном Селе

0 0

Информации о пострадавших нет.

В Красном Селе сегодня, 4 февраля, произошло два ДТП с участием лазурных автобусов. Об этом сообщили в группе "Транспортный коллапс. Красное Село" в соцсети "ВКонтакте".

Певрая авария произошла на Гатчинском шоссе. Информации о пострадавших нет. 

На  пересечении Красногородской и Нарвской улиц в 08:30 утра дорогу не поделили автобус и такси. Подробности уточняются. 

Ранее на Piter.tv: проблему жильцов дома на улице Бабушкина решили после их обращения на прямую линию градоначальника.

Фото: ВКонтакте / Транспортный коллапс. Красное Село

Видео: ВКонтакте / Транспортный коллапс. Красное Село

 

 

Теги: гатчинское шоссе, дтп с лазурными автобусами, красногородская улица, красное село, нарвская улица, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии