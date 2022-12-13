Два ДТП с автобусами произошли в Красном Селе

Информации о пострадавших нет.

В Красном Селе сегодня, 4 февраля, произошло два ДТП с участием лазурных автобусов. Об этом сообщили в группе "Транспортный коллапс. Красное Село" в соцсети "ВКонтакте".

Певрая авария произошла на Гатчинском шоссе. Информации о пострадавших нет.

На пересечении Красногородской и Нарвской улиц в 08:30 утра дорогу не поделили автобус и такси. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: проблему жильцов дома на улице Бабушкина решили после их обращения на прямую линию градоначальника.

Фото: ВКонтакте / Транспортный коллапс. Красное Село

Видео: ВКонтакте / Транспортный коллапс. Красное Село