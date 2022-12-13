Проблему жильцов дома на улице Бабушкина решили после их обращения на прямую линию градоначальника

В ближайшее время жилищники заменят еще часть трубы.

В Невском районе после обращения горожан на прямую линию губернатора Александра Беглова ликвидировали аварию в жилом доме, на которую местные жители жаловались в управляющую компанию три месяца. В многоквартирном доме на улице Бабушкина прорвало трубу в подвале. Проблему решили спустя два дня после проведения прямой линии с градоначальником. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

По словам петербуржцев, неисправность не устраняли длительное время, управляющая компания игнорировала запрос жильцов.

Представитель жилищного агентства Невского района Илья Иванов рассказал, что специалисты уже провели работы. В ближайшее время жилищники заменят еще часть трубы. Добавим, что капремонт в этом доме запланирован на период с 2024 по 2026 год.

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Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"