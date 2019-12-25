Качество асфальта на улице Бабушкина в Петербурге проверили лабораторными испытаниями

Специалисты отобрали пробы покрытия для анализа физико-механических характеристик.

В Невском районе Санкт-Петербурга проводится контроль качества асфальтобетонного покрытия на улице Бабушкина, где в настоящее время осуществляются ремонтные работы. Проверку выполняют специалисты лаборатории "Дирекции транспортного строительства" совместно с представителями общественности.

Для объективной оценки характеристик дорожного покрытия отбираются керны – цилиндрические образцы асфальта, которые направляются на лабораторные испытания. Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, при обнаружении несоответствий нормативным требованиям подрядной организации будет выдано официальное предписание об устранении выявленных недостатков.

Ремонтные работы охватывают пятикилометровый участок от Большого Смоленского проспекта до проспекта Обуховской Обороны. На текущий момент завершена укладка двухслойного асфальтобетонного покрытия по всей протяжённости магистрали. В настоящее время ведутся финальные работы по благоустройству территории.

Ранее сообщалось, что главу стройфирмы из Петербурга подозревают в мошенничестве на 61 млн рублей.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга