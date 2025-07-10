Главу стройфирмы из Петербурга подозревают в мошенничестве на 61 млн рублей

Расследование продолжается, проводится необходимая процессуальная работа.

Руководителя петербургской строительной компании обвинили в хищении бюджетных средств путем мошенничества в связи с неисполнением обязательств по дорожным работам в Республике Коми. Соответствующую информацию распространило Следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

Установлено, что компания, управляемая обвиняемым, получила контракты на проведение дорожных ремонтов в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и региональной программы. Заказчик своевременно исполнил условия договоров и перевёл необходимые суммы за выполнение работ.

Однако предусмотренные договорами дорожные работы фактически не проводились. Подсудимый использовал обманные схемы и присвоил себе сумму в размере более 61 миллионов рублей.

Расследование продолжается, проводится необходимая процессуальная работа.

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Видео: СУ СК России по Республике Коми