Иммунолог рассказала, как аллергикам пережить весеннее цветение

Медик порекомендовала использовать назальные спреи перед выходом на улицу.

Аллерголог-иммунолог Ирина Юргель рассказала жителям Петербурга и Ленобласти, как пережить майское цветение. Советами она поделилась с пресс-службой правительства 47-го региона.

Медик порекомендовала использовать назальные спреи перед выходом на улицу. Они должны защитить слизистую носа от аллергенов. Приходя домой, важно смыть с себя и близких пыльцу растений. В этом случае поможет душ и стирка одежды. Дома лучше не носить уличную одежду.

Кроме того, саму квартиру тоже нужно подготовить к периоду цветения. На окна можно натянуть марлю в несколько слоев. Аллергикам важно часто проводить влажную уборку.

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