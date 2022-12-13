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Отоневролог рассказал о самой распространенной причине головокружений
Сегодня, 19:29
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Отоневролог рассказал о самой распространенной причине головокружений

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По словам врача, доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ) или отолитиаз — самая частая причина головокружений.

Врач-отоневролог Виктор Воронов рассказал почему может начаться головокружению. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург". 

По словам врача, доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ) или отолитиаз — самая частая причина головокружений. В ухе есть кристаллы карбоната кальция, когда они с положенного места перемещаются на неположенное, то вызывают головокружение, добавил врач.

ДППГ — это 60% всех головокружений. По словам врача, чаще от этого недуга страдают женщины. С этой проблемой способен справиться профессиональный врач.

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Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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