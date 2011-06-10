Новорожденному тигренку из цирка на Фонтанке ищут кормящую собаку

Главными требованиями к молочной маме являются наличие прививок и готовность принять чужого детеныша.

Сотрудники цирка на Фонтанке срочно разыскивают кормящую собаку новорожденному тигренку. Малыш родился пять дней назад, и мама-тигрица отказалась его кормить. Клич о поиске кормилицы для тигренка бросили в ночь на 13 августа в соцсетях.

Главными требованиями к молочной маме являются наличие прививок и готовность принять чужого детеныша. Пока малыша кормят сухим молоком. В качестве кандидатов рассматривают собак крупных пород, желательно домашних и живущих в квартире без кошек.

Тигренок живет в цирке на Фонтанке. Его мать приехала в Петербург вместе с итальянским цирком Тоньи. Это одна из самых больших и старейших цирковых династий Европы – пятеро артистов и более 20 животных. Они приехали с гастролями в феврале прошлого года и задержались в городе из-за коронавируса.

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Фото: Facebook / Пять Углов: соседский паблик жителей центра Петербурга