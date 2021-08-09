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В Ладожское озеро выпустили пятерых нерпят

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В настоящее время четыре самца весят около 20 кг, Ладушка – 16 кг.

В понедельник, 9 августа, Центр изучения морских млекопитающих совместно с "Водоканалом" устроили "выпускной" сразу пятерым нерпятам, которых выпустили в Ладожском озеро. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала". 

В естественную среду обитания, в Ладожское озеро, в поселке Зоостровье, выпустили нерпенка Ладушку, имя которой выбрали петербуржцы во время голосования на странице "Водоканала" в соцсети, а также самцов кольчатой нерпы – Пашу, Яшу, Моторчика и Лариона Ларионовича

Сотрудники рассказали, что все выпускники были найдены в тяжелом состоянии. Однако специалисты сделали все возможное, чтобы нерпята смогли вновь отправиться в свою привычную среду обитания. "Сейчас все животные чувствуют себя прекрасно и готовы к самостоятельной жизни".

Ранее мы писали, что нерпа Крошик научился стоять на задних ластах.

Видео: пресс-служба ГУП "Водоканал"

Теги: выпускной, ладожское озеро, нерпята
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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