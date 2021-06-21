Нерпа Крошик научился стоять на задних ластах

Иногда он пытается ходить по дну.

Постоялец "Фонда друзей балтийской нерпы" научился стоять на ластах. Сотрудники фонда записали Крошика на видео.

Ладожская кольчатая нерпа стала еще более походить на человека после такого длительного пребывания среди людей. Крошик встал на ласты на дне бассейна, после чего помахал ластой.

По словам автора видео, животное иногда пытается даже расхаживать на ластах по дну.

Напомним, после восстановления пациентов фонда обычно вновь отпускают на волю, но Крошик не захотел уходить. Весной он научился есть рыбу кусочками.

Видео: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99