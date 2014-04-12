Петербуржцы выбрали имена для трех спасенных нерпят

В голосовании приняли участие почти 6 тысяч человек.

Почти 6 тысяч жителей Петербурга и Ленобласти в течение нескольких дней выбирали имена для спасённых из Ладожского озера нерпят. Победителей объявили на странице Смольного "ВКонтакте".

Популярными были варианты Звёздочка, Радость, Счастливчик и Лаки. Но все же нерпят теперь будут звать Ладушка, Золотая и Сторожевой.

После того, как малыши подрастут и окрепнут их выпустят в Ладожское озеро.

В начале июня "Фонд друзей балтийской нерпы" выпустил в море четверых тюленей.

Фото: ВКонтакте / Правительство Санкт-Петербурга