"Фонд друзей балтийской нерпы" выпустил в море четверых тюленей

Выпуск провели с открытой носовой аппарели катера.

На днях специалисты "Фонда друзей балтийской нерпы" выпустили в море четверых серых тюленей: тюлененка с пляжа Ласковый, тюленёнка с поплавком, тюлениху из Соснового Бора и тюленя из Кронштадта, найденного около Демидовской батареи. Об этом сотрудники фонда рассказали в своих социальных сетях.

Так как мы все время ищем новые формы работы, то на этот раз мы решили отвезти выпускников подальше в море на скоростном десантном катере проекта "Серна". Выпуск провели с открытой носовой аппарели, и с неё все звери почему то очень шустро посигали в воду, чего на прибрежных выпусках обычно не наблюдается. Фонд друзей балтийской нерпы

Двоих тюленят выпустил руководитель компании "Nord Stream 2 AG" в России Андрей Минин. Сотрудники фонда поблагодарили компанию за многолетнюю помощь. Также специалисты поблагодарили за помощь с организацией выпуска ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", Ленинградскую Военно-морскую базу и АНО "Остров фортов".

В первых числах июня подросших Лахту и Крюкову выпустили в Финский залив.

Видео: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99