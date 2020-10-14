Подросших Лахту и Крюкову выпустили в Финский залив

В понедельник, 1 июня, "Фонд друзей балтийской нерпы" выпустил на волю Лахту и Крюкову из Крюкова канала. Об этом специалисты фонда сообщили в своих соцсетях.
Лахта стала душой всей тюленьей компании и нашей любимицей. На выпуск мы позвали главу компании "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Георгия Фокина и вручили ему портрет Лахты.
"Фонд друзей балтийской нерпы"
Также Георгию Фокину вручили благодарность за помощь в исследованиях состояния популяций кольчатой нерпы и серого тюленя в Финском заливе и разработке способов сохранения этих животных в их естественной среде обитания.
В середине мая пятерых ластоногих перевели в большой бассейн для подготовки к "выпускному".
Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99
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