Подросших Лахту и Крюкову выпустили в Финский залив

Лахту нашли у "Лахта Центра, Крюкову у Крюкова канала в Петербурге.

В понедельник, 1 июня, "Фонд друзей балтийской нерпы" выпустил на волю Лахту и Крюкову из Крюкова канала. Об этом специалисты фонда сообщили в своих соцсетях.

Лахта стала душой всей тюленьей компании и нашей любимицей. На выпуск мы позвали главу компании "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Георгия Фокина и вручили ему портрет Лахты. "Фонд друзей балтийской нерпы"

Также Георгию Фокину вручили благодарность за помощь в исследованиях состояния популяций кольчатой нерпы и серого тюленя в Финском заливе и разработке способов сохранения этих животных в их естественной среде обитания.

В середине мая пятерых ластоногих перевели в большой бассейн для подготовки к "выпускному".

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99