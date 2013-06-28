В Центре по спасению тюленей появился новый подопечный

Его зовут Ларион Ларионович Ларионов.

В Фонде друзей балтийской нерпы появился новый подопечный – Ларион Ларионович Ларионов. Об этом сообщили сотрудники организации на своей странице ВКонтакте.

Его нашла местная жительница поселка Ларионово – Лидия Ларионова. Именно в честь места и имени женщины назвали нового нерпенка.

Изначально Ларион побаивался сотрудников Фонда. Во время кормления он и вовсе умер, но малыша смогли вернуть к жизни.

Один раз даже умер во время принудительного кормления. У него остановилось сердце и прекратилось дыхание. Но, к счастью, Лариону в дальнейшем не понравилось развлекаться подобным образом. пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы

Сейчас нерпенок не боиться людей. Более того, по словам сотрудников, он стал прилежным пациентом: соблюдают диету и с уважением относится к персоналу.

Ранее мы писали, что в Кронштадте открыли памятник серому нерпенку.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99