В Центре по спасению тюленей появился новый подопечный

В Фонде друзей балтийской нерпы появился новый подопечный – Ларион Ларионович Ларионов. Об этом сообщили сотрудники организации на своей странице ВКонтакте.
Его нашла местная жительница поселка Ларионово – Лидия Ларионова. Именно в честь места и имени женщины назвали нового нерпенка.
Изначально Ларион побаивался сотрудников Фонда. Во время кормления он и вовсе умер, но малыша смогли вернуть к жизни.
Один раз даже умер во время принудительного кормления. У него остановилось сердце и прекратилось дыхание. Но, к счастью, Лариону в дальнейшем не понравилось развлекаться подобным образом.
пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы
Сейчас нерпенок не боиться людей. Более того, по словам сотрудников, он стал прилежным пациентом: соблюдают диету и с уважением относится к персоналу.
Ранее мы писали, что в Кронштадте открыли памятник серому нерпенку.
Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99
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