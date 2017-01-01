В Кронштадте открыли памятник серому нерпенку

В "Острове фортов" отметили, что тюлени очень уязвимы к антропогенному воздействию, при этом ластоногие млекопитающие очень важны для экосистемы.

В воскресенье, 25 июля, в Кронштадте презентовали памятник серому тюленю. Это произошло в рамках открытия второй части парка "Остров фортов" в День Военно-морского флота. Об этом рассказали в пресс-службе "Острова фортов" в беседе в "Петербургским дневником" 25 июля, в воскресенье.

По словам "Острова фортов", выбор пал именно на этого животного потому, что это редкий вид, занесенный в красную книгу.

Морские млекопитающие Балтики – это в принципе редкий вид, который входит в Красную книгу, - рассказали в пресс-службе.

В "Острове фортов" отметили, что тюлени очень уязвимы к антропогенному воздействию, при этом ластоногие млекопитающие очень важны для экосистемы. В организации подчеркивают, что этот памятник "будет стимулировать к получению дополнительной информации о том, как можно помочь сохранению этих животных и экологического благополучия Балтийского региона, острова Котлин".

Ранее мы писали, что детенышам серых тюленей в Репино дали имена.

Фото: Вконтакте / Кронштадт | Остров фортов