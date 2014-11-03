Видео: мужчина слетел с мотоцикла на Народной улице

Мотоциклист смог встать, но без травмы, похоже, не обошлось.

На Народной улице сбили мотоциклиста, водитель и его железный конь оказались разделены. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения.

ДТП произошло утром 13-го августа. На кадрах видно, что мотоциклиста задело авто, которое поворачивало направо. В результате столкновения мужчина слетел с мотоцикла и остановил тем самым движение транспорта. Мото оказалось в нескольких метрах от пострадавшего, он добирался до своего транспорта в полусогнутом состоянии.

На данный момент пробка на Народной улице есть у районе перекрестка с Дальневосточной улицей в направлении Володарского моста.

Видео: Piter.TV