Происшествия в Петербурге за сутки: обзор 15 января

Что произошло в городе на Неве за сутки? Piter.tv приготовил для вас подборку происшествий, случившихся в СПб за 15 января.

Начало недели в Санкт-Петербурге прошло не без происшествий и чп. 15 января в культурной столице были и ДТП, и пожары, и многое другое. Все события мы собрали для вас в одном материале. По ссылкам вы сможете найти подробный рассказ, фото и видео с места происшествий.

ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге за 12 января: обзор происшествий за сутки

1. На Будапештской улице после тушения пожара домой вернулись жильцы. Квартира вспыхнула вчера поздно вечером. 15 человек стояли на морозе в ожидании, когда пожарные смогут ликвидировать огонь.

2. За утро 15 января в Петербурге выгорели две иномарки. Такая вот неприятность случилось с петербуржцами в Калининском и Кировском районах. Пожарные потушили огонь и там, и там не больше чем за 13 минут. Осталось ли там что-то от авто – не известно. Местные жители подумывают, что это поджог.

3. На Московском проспекте закрыли притон с двумя путанами и администратором. Девушки расположились прямо в квартире жилого дома на Московском проспекте. От туда их и доставили в отдел полиции.

4. На Есенина пожарные быстро ликвидировали возгорание. Что-то загорелось в многоэтажке на Есенина. Пока пожарные ехали, хозяева квартиры смогли превратить черный дым в белый, а пожарные немного долили туда воды. Все живы и целы.

5. Кировчанин пытался провезти в трусах наркотики и "необычную" шоколадку. Мужчине мало того, что не получилось законспирировать запрещенные вещества, но и скрыть от полиции то, из чего «слеплена» шоколадка.

6. Очевидцы: метро "Озерки" закрыли на проверку. Без этого сейчас никуда. Как бы метрополитен не старался призвать забавными комиксами жителей не забывать свои вещи, они все равно упорно это делают. Также на час сегодня закрывали станцию метро «Рыбацкое». А вечером ненадолго прикрыли «Звездную».

7. На перекрестке Ленинского и Кузнецова женщину зажало в машине после ДТП. Страшная авари произошла на юго-западе города. Пока на месте аварии работали спасатели, на дороге образовалась хорошая пробка.

8. Проезд по проспекту Большевиков перекрыло ДТП. Еще одно ДТП произошло в другом конце города. На перекрестке столкнулись фура и легковушка. Движение автомобилей в сторону Народной было парализовано.

9. В ДТП на На Выборгском шоссе погиб водитель. Очевидцы рассказали, что если бы скорая приехала на 5 минут раньше, мужчину можно было бы спасти. Завтра ему должно было исполниться 40 лет. В машине был пассажиры. Одного положили на носилки, а второго пытались извлечь из покорёженного авто.