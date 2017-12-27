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На Будапештской улице после тушения пожара домой вернулись жильцы

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Эвакуированные петербуржцы вернулись в квартиры на Будапештской улице.

В половину одиннадцатого вечера 14 января во Фрунзенском районе произошел пожар. Спасателям пришлось эвакуировать из жилого здания 15 человек. Известно, что горела квартира на Будапештской улице в доме номер 95 корпус 1.
 
Ликвидировать последствия специалистам удалось спустя час. На месте происшествия работали 15 человек личного состава МЧС и 4 единицы техники. 
 
Сообщается, что обгорела обстановка двухкомнатного помещения. Из 12 квадратных метров квартиры полностью выгорела площадь в 10 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.
Теги: будапештская улица , пожар , фрунзенский район , эвакуация
Категории: Новости СПб Картина дня

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