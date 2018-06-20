В академии имени Можайского прогремел взрыв: пострадали четыре человека

На месте происшествия работают взрывотехники, ОМОН и сотрудники МЧС.

Во вторник, 2 апреля, на территории Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошел на Ждановской набережной, 15. В сети появилось видео с места происшествия.

Как сообщает источник в экстренных службах, в помещении академии обнаружили мину. Снаряд пытались перенести в безопасное место, однако не успели. После взрыва произошло обрушение лестничного марша со второго на третий этаж. Площадь обрушения - два квадратных метра.

По предварительным данным, пострадали четыре человека. Людей пытаются достать из завалов. На месте происшествия работают взрывотехники, ОМОН, сотрудники МЧС. Piter.TV следить за развитием событий.

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Фото, видео: Piter.TV