Ночью в Московском районе сгорели 4 грузовика

Пожар тушили больше часа.

Сегодня ночью, на 29 мая, на стоянке горели 4 грузовика.

ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу сообщает, что сигнал о возгорании поступил в 2 часа 48 минут. По адресу: Московский район, Московское шоссе у дома 21 корпус 1 на открытой автостоянке загорелись 4 грузовика. Огонь повредил моторные отсеки и обшивки кабины водителей в грузовиках "МАН", "Вольво" и двух грузовиках "Ивеко".

В тушении пожара принимали участие 3 единицы спецтехники и 13 человек личного состава. Полностью пожар удалось ликвидировать только в 3 часа 54 минуты.

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