Что произошло в Петербурге 10 апреля

Piter.tv публикует подборку главных происшествий в Санкт-Петербурге за последние сутки.

Все ДТП и ЧП Санкт-Петербурга 10 апреля:

1. Мотоциклист погиб в аварии на Софийской улице. Водитель иномарки решил не пропускать байкера и в результате транспортные средства столкнулись. Трагедия произошла около 12 часов ночи на Софийской улице у 8 дома.

2. На Тверской улице в Колпино столкнулись две иномарки. Водители не получили повреждений, а пассажирам транспортных средств потребовалась госпитализация. Они направлены в больницу с травмами средней тяжести. На данному инциденту проводится проверка.

3. Видео: на Киевском шоссе после ДТП валяется колбаса. По данным полиции, 36-летний водитель Largus врезался в стоящий самосвал. Затем в грузовик врезался фургон Isuzy Великолукского комбината. Кабина последнего превратилась в металлолом. В результате происшествия водитель Lada и пятеро его пассажиров получили травмы средней степени тяжести.

4. На Парке Победы петербуржец кулаком разбил стекло в вагоне. Мужчина в черной кожаной куртке подошел к дверям вагона и стал выбивать окно ногой. Затем ударил пару раз кулаком и плечом, тогда стекло разбилось вдребезги. После этого вагон прибыл на станцию, и мужчина силой раскрыл двери и выбежал на платформу. Напуганные пассажиры сообщили о ЧП машинисту поезда по громкой связи. Подробности происшествия выясняются.

5. На Канонерском острове нашли труп женщины в вязаном платье и шарфе. По предварительной информации, во вторник, 9 апреля, около десяти часов на косе у выхода в Финский залив прохожие нашли тело женщины. На вид, погибшей от 30 до 40 лет, видимых признаков насильственной смерти на трупе не выявлено. На женщине было вязаное платье с бордовым шарфом. Останки направлены в морг для выяснения причины смерти.

6. На улице Маршала Казакова забил фонтан с холодной водой. На записи можно увидеть, что фонтан достигает внушительной высоты. На месте прорыва трубы работают спасатели. Рядом с фонтаном резвятся маленькие дети. Местность никак не огорожена.