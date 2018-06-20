На улице Маршала Казакова забил фонтан с холодной водой

Днем 10 апреля в Кировском районе Петербурга произошла коммунальная авария. На улице Маршала Казакова, 20, возле школы №54 забил фонтан с холодной водой. Piter.TV публикует фото и видео с места происшествия.
На записи можно увидеть, что фонтан достигает внушительной высоты. На месте прорыва трубы работают спасатели. Рядом с фонтаном резвятся маленькие дети. Местность никак не огорожена.
Ранее мы писали, что пожилая петербурженка погибла во время прорыва трубы с кипятком.
Фото: Piter.TV
Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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