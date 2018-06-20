  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:54
141
Alena_Zinovieva
Код вставки плеера

На улице Маршала Казакова забил фонтан с холодной водой

0 0

Piter.TV публикует фото и видео с места происшествия.

Днем 10 апреля в Кировском районе Петербурга произошла коммунальная авария. На улице Маршала Казакова, 20, возле школы №54 забил фонтан с холодной водой. Piter.TV публикует фото и видео с места происшествия.

На записи можно увидеть, что фонтан достигает внушительной высоты. На месте прорыва трубы работают спасатели. Рядом с фонтаном резвятся маленькие дети. Местность никак не огорожена.

Ранее мы писали, что пожилая петербурженка погибла во время прорыва трубы с кипятком.

Фото: Piter.TV

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Местоположение на карте:

Теги: коммунальная авария, прорыв трубы, фонтан с водой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

Оставить комментарий