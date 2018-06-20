Пожилая петербурженка погибла во время прорыва трубы с кипятком

Также пострадал сын умершей.

Рано утром 8 апреля в Красносельском районе Петербурга произошла коммунальная авария, которая унесла жизнь пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Прорыв трубы с кипятком произошел возле дома №49 на 2-й Комсомольской улице. Напором выбило окно в квартире на первом этаже. Из здания пришлось эвакуировать 35 человек. Их временно разместили в школе №242 на улице Пилютова, 50. В самом доме 1967 года постройки проживает 219 жителей.

В результате инцидента погибла 63-летняя женщина. Она получила термические ожоги тела, которые оказались несовместимы с жизнью. Также пострадал сын умершей. Однако он отказался от госпитализации.

В настоящий момент прокуратура города ведет проверку по факту случившегося. Специалисты ГУП "ТЭК СПб" приступили к ремонтно-восстановительным работам. По нормативам подобное нарушение устраняется около 8 часов.

Ранее мы писали, что на проспекте Ветеранов прорвало трубопровод с кипятком, "Мерседес" провалился под землю.

Фото, видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург