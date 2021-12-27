Трубу с кипятком прорвало в Кировском районе

Очевидец заявил, что рядом нет экстренных служб.

Утром в понедельник, 27 декабря, на перекрестке улиц Автовская и Маринеско произошла коммунальная авария, сообщили в телеграм-канале "Аварийный Петербург".

Очевидец поделился кадрами с места, на которых виден пробивающийся из-под асфальта фонтанчик кипятка. Кроме того, на снимках видны поваленные ограждения, а аварийная лента лежала на дороге. По словам петербуржца, на место еще не прибыли сотрудники экстренных служб.

По всей видимости, обошлось без пострадавших.

Видео: Аварийный Петербург / Телеграм