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На Пражской улице прорвало трубу с кипятком
Сегодня, 14:07
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smirenny

На Пражской улице прорвало трубу с кипятком

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По предварительным данным, никто не пострадал.

В ночь с субботы на воскресенье, 28 марта, на Пражской улице у дома №7к2 прорвало трубу с кипятком, рассказали очевидцы в соцсетях. 

Авария произошла около двух-трех часов ночи. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Улицу заволокло паром. Точные причины прорыва пока неизвестны. 

Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"  прибыли на место и приступили к ликвидации последствий. Ремонтные работы обещают завершить к трем часам дня сегодня. 

Ранее мы писали, что в поселке Красный Бор произошла крупная коммунальная авария.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: пражская улица, прорыв трубы, прорыв трубы с кипятком
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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