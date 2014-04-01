На Пражской улице прорвало трубу с кипятком

По предварительным данным, никто не пострадал.

В ночь с субботы на воскресенье, 28 марта, на Пражской улице у дома №7к2 прорвало трубу с кипятком, рассказали очевидцы в соцсетях.

Авария произошла около двух-трех часов ночи. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Улицу заволокло паром. Точные причины прорыва пока неизвестны.

Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" прибыли на место и приступили к ликвидации последствий. Ремонтные работы обещают завершить к трем часам дня сегодня.

Ранее мы писали, что в поселке Красный Бор произошла крупная коммунальная авария.

Фото: vk.com/spb_today