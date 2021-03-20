В поселке Красный Бор произошла крупная коммунальная авария

К нескольким адресам будет организован подвоз питьевой воды цистернами.

В поселке Красный Бор, расположенном в Тосненском районе Ленобласти, произошла крупная коммунальная авария. О подробностях случившегося 20 марта рассказывает портал 78.ru. Так, выяснилось, что крупная авария на сетях оставила поселок без холодной воды.

Генеральный директор АО "ЛОКС" Василий Медведев рассказал, что сеть прорвало на участке, расположенном на неасфальтированной проезжей части. Утечку удалось обнаружить за промерзшим грунтом. Работы по демонтажу воды уже стартовали. Дома в поселке обеспечиваются водой – направляются ""пять машин с бочками, вода включается по графику", рассказал Медведев.

Согласно объявлению, ремонтируется участок магистрального водовода "Невский водопровод" диаметром 1000 мм. Постоянную подачу холодной воды в поселке Красный Бор отключили до 6:00 22 марта. За 20 и 21 марта воду подадут в дома по графику с 6:00 до 8:00 часов и с 18:00 до 20:00 часов. К нескольким адресам будет организован подвоз питьевой воды цистернами – с 10:00 до 18:00 подъедут цистерны объёмом 8 кубометров.

Таяние снега и последующее половодье на реках не за горами. В потенциально опасной зоне находится Ленобласть, где этой весной возможны сильные подтопления, отметили в МЧС.

Фото: Piter.tv