Жителей Ленобласти предупредили о сильных паводках

В потенциально опасных зонах расположены около 5 тысяч населенных пунктов России.

В отличие от прошлых лет эта зима в России была снежной и морозной, поэтому таяние снега и последующее половодье на реках не за горами. В потенциально опасной зоне находится Ленобласть, где этой весной возможные сильные подтопления.

По информации МЧС России, в зоне паводков расположены около 5 тысяч населенных пунктов России, более 2,5 тысяч участков автомобильных трасс, 49 участков железных дорог и порядка 1250 мостов.

Чтобы не допустить сильных подтоплений, специалисты в круглосуточном режиме будут следить за паводковой обстановкой. До 1 апреля сотрудники МЧС проверят 18 регионов страны на готовность к половодью. В преддверии паводков откроют 237 временных гидрологических постов, россиян будут информировать о гидрометеорологической обстановке.

Ранее петербуржцы "поймали" северное сияние в худшем для этого месте.

Фото: pixabay.com