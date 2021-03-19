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Петербуржцы "поймали" северное сияние в худшем для этого месте

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Насладиться природным явлением можно было на пляже у станции "Ладожское озеро".

Вечером 18 марта петербуржцы запечатлели на видео северное сияние. Ролик появился на YouTube-канале "Aurora Hunters".

Полюбоваться красотой северной сияния можно было на пляже у станции "Ладожское озеро". Правда, как заявили специалисты, это место оказалось худшим для тех, кто действительно хотел насладиться прекрасным видом.

Красоту млечного пути, туманностей и скопление звезд постоянно перекрывали  фары машин с дальним светом, а также моргающий фонарь у проходной военной части. Тем не менее, астроохотникам все же удалось запечатлеть северное сияние.

Ранее мы писали, что в пятницу температура в Петербурге будет ниже климатической нормы.

Видео: YouTube / Aurora Hunters

Теги: погода, северное сияние
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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