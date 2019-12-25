В пятницу температура в Петербурге будет ниже климатической нормы

Местами пройдет кратковременный снег.

В пятницу, 19 марта, метеорологические условия в Петербурге продолжит формировать тыловая часть циклона, уходящего по югу Европейской России в Поволжье. В такой ситуации в городе ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха сегодня окажется на 4-5 градусов ниже климатической нормы. Столбики термометров в городе поднимутся до -3…-5 градусов, в Ленобласти до -2…-7.

Ветер подует с северо-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что Петербург оказался под угрозой затопления из-за глобального потепления.

Фото: pixabay.com