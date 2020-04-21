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Проезжую часть на проспекте Стачек затопило кипятком

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Место аварии заволокло паром.

В ночь на 21 апреля в Кировском районе Петербурга произошла коммунальная авария. Как сообщили очевидцы, на пересечении проспектов Маршала Жукова и Стачек прорвало трубу с горячей водой. В распоряжении Piter.TV оказалось видео с места происшествия.

На кадрах видно, что кипяток частично залил проезжую часть, в результате чего было остановлено трамвайное движение. Место аварии заволокло густым паром. На месте ЧП работали аварийные бригады.

Ранее мы писали о прорыве трубы с кипятком на Пулковской улице.

Видео: Piter.TV

Теги: коммунальная авария, прорыв трубы, прорыв трубы с кипятком
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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