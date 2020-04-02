Ночью на Пулковской улице прорвало трубу

В ночь на 2 апреля в Московском районе Петербурга произошло ЧП. Как сообщили очевидцы, у дома №11 на Пулковской улице прорвало трубу. В сети появилось видео с места происшествия.
На записи видно, что из-под земли бьет мощный поток воды. Фонтан поднялся на высоту нескольких метров. Участок аварии не огорожен. Местность вокруг начинает понемногу затапливать.
Под записью "ВКонтакте" пользователи интернета написали несколько колких комментариев: "Думал это еще рывок, ан нет, прорыв!", "Короновирус вырвался!!!", "Адские ключи бьют", "Уличная дезинфекция))".
Ранее мы писали, что угол Лермонтовского и набережной Обводного канала погрузился в туман из-за прорыва трубы.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / It Me
Обсуждение ( 0 )