Угол Лермонтовского и набережной Обводного канала погрузился в туман из-за прорыва трубы

На месте уже работают специалисты городской "Теплосети".

Около часа дня 26 марта петербуржцы заметили туман на углу набережной Обводного канала и Лермонтовского проспекта. Причиной клубящегося теплого пара стал прорыв трубы у дома №177 по набережной.

Как отметили в городской "Теплосети", специалисты сразу же поспешили на место прорыва – пар окутал здание Благотворительного Учреждения помощи бездомным. В настоящий момент с проезжей части откачивают разлившуюся воду.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что из-за аварии Лермонтовский проспект забило пробкой, к месту подъехали другие городские службы. Судя по картам, набережная Обводного канала тоже намертво встала. Пар за время аварийных работ успел окутать весь микрорайон.

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