Мотоциклист погиб в аварии на Софийской улице

Иномарка на полной скорости врезалась в байк.

Во Фрунзенском районе Петербурга произошла смертельная авария с участием мотоциклиста. Водитель иномарки решил не пропускать байкера и в результате транспортные средства столкнулись. Трагедия произошла около 12 часов ночи на Софийской улице у 8 дома.

На место ДТП была вызвана полиция. По сведениям оперативников, "Фольксваген" поворачивал влево, после чего решил не уступать дорогу мотоциклисту. В настоящее время личность погибшего устанавливается. ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Фото: Вконтакте/Мотобрат