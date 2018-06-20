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Мотоциклист погиб в аварии на Софийской улице
Сегодня, 7:15
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lesjasap

Мотоциклист погиб в аварии на Софийской улице

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Иномарка на полной скорости врезалась в байк.

Во Фрунзенском районе Петербурга произошла смертельная авария с участием мотоциклиста. Водитель иномарки решил не пропускать байкера и в результате транспортные средства столкнулись. Трагедия произошла около 12 часов ночи на Софийской улице у 8 дома.

На место ДТП была вызвана полиция. По сведениям оперативников, "Фольксваген" поворачивал влево, после чего решил не уступать дорогу мотоциклисту. В настоящее время личность погибшего устанавливается. ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Фото: Вконтакте/Мотобрат

 

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Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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