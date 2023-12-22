На Приморском проспекте до прибытия пожарных потушили "Фольксваген"

В результате случившегося никто не пострадал.

В Приморском районе сегодня, 23 апреля, произошел пожар. На Приморском проспекте у дома № 52 горел автомобиль "Фольксваген". Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:24. В машине происходило горение в моторном отсеке.

Пламя удалось потушить до прибытия сотрудников МЧС. Позже на место случившегося приехали 10 спасателей и две спецмашины.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv