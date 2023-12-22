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На Приморском проспекте до прибытия пожарных потушили "Фольксваген"
Сегодня, 11:50
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На Приморском проспекте до прибытия пожарных потушили "Фольксваген"

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В результате случившегося никто не пострадал.

В Приморском районе сегодня, 23 апреля, произошел пожар. На Приморском проспекте у дома № 52 горел автомобиль "Фольксваген". Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:24. В машине происходило горение в моторном отсеке. 

Пламя удалось потушить до прибытия сотрудников МЧС. Позже на место случившегося приехали 10 спасателей и две спецмашины. 

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Верейской улице сгорела иномарка Toyota.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожарные, приморский проспект, фольксваген
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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