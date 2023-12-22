На Верейской улице сгорела иномарка Toyota

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Огнеборцы справились за 9 минут.

Сегодня, 23 апреля, в Адмиралтейском районе полыхала машина. На Верейской улице у дома № 2/6 полыхала иномарка Toyota. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 01:09. Огонь уничтожил отсек двигателя.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Огнеборцы справились за 9 минут. В результате случившегося никто не пострадал.

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Фото: Piter.tv