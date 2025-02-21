В аварии на трассе А-215 в Ленобласти пострадал водитель Volkswagen

Перед выходными в Ленинградской области произошло ДТП на трассе А-215, в которой автомобиль Лада получил сильные повреждения. Об этом рассказала Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.
На 13 км трассы А-215 26 июня столкнулись автомобиль Лада и Фольксваген. В результате ДТП пострадал водитель иномарки. Пострадавший был госпитализирован до приезда спасателей.
Силами дежурной смены поисково-спасательного отряда г. Лодейное Поле проведено отключение АКБ автомобилей.
На прошлой неделе в Гатчинском районе питбайк столкнулся с мопедом: пострадали 2 подростка.
Фото: МАКС / Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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