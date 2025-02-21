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В аварии на трассе А-215 в Ленобласти пострадал водитель Volkswagen
Сегодня, 9:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В аварии на трассе А-215 в Ленобласти пострадал водитель Volkswagen

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На 13 км столкнулись автомобиль Лада и Фольксваген.

Перед выходными в Ленинградской области произошло ДТП на трассе А-215, в которой автомобиль Лада получил сильные повреждения. Об этом рассказала Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.

На 13 км трассы А-215 26 июня столкнулись автомобиль Лада и Фольксваген. В результате ДТП пострадал водитель иномарки. Пострадавший был госпитализирован до приезда спасателей.

Силами дежурной смены поисково-спасательного отряда г. Лодейное Поле проведено отключение АКБ автомобилей.

На прошлой неделе в Гатчинском районе питбайк столкнулся с мопедом: пострадали 2 подростка.

Фото: МАКС / Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: лада, фольксваген
Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП,

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