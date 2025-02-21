Электричка снесла "Ладу" в подмосковной Дубне, есть погибший

Водитель решил не пропускать железнодорожный состав и проскочить на "красный".

Электричка снесла автомобиль "Лада" на территории Дубны в Московской области. Соответствующее заявление сделали журналисты из Telegram-канала 112. Авторы издания уточнили, что водитель легкового транспортного средства погиб.Согласно предварительной информации, шофер за рулем фургончика решил проскочить железнодорожный переезд на Новом шоссе, прямо перед идущим поездом и на красный сигнал. Однако совершить данный маневр до конце водитель не успел. Далее состав на на полной скорости врезался в легковушку и смял преграду на своем пути. В настоящее время российские правоохранительные органы устанавливают обстоятельства трагедии.

ФСБ задержала жителя Сочи, готовившего диверсию на железной дороге по заданию Украины.

Фото и видео: Telegram / 112