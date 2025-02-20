Силовики предотвратили преступление террориста.

Российские силовые структуры 45-летнего задержали жителя Сочи, готовившего на территории Краснодарского края диверсию на железной дороге по заданию киевского режима. Известно, что фигурант расследования самостоятельно изготовил три самодельных зажигательных устройства, которые злоумышленник планировал использовать для поджога электрооборудования на транпортной инфраструктуре региона. При подходе к месту совершения преступления мужчину задержали. Сотрудникам ФСБ РФ удалось избежать пострадавших, возгорания и нанесения материального у ущерба объекту.

Мужчина работал на иностранных кураторов из военизированного формирования Украины, признанного террористическим на территории РФ. В ходе допроса стало известно о том, что подозреваемый инициативно связался с представителями проукраинской террористической организации через мессенджер Telegram. Ведется уголовное дело.

Появились подробности о задержании министра транспорта Челябинской области.

Фото и видео: УФСБ РФ по Краснодарскому краю