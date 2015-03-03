Появились подробности о задержании министра транспорта Челябинской области

Российские силовые структуры задержали на территории Челябинской области местного министра по дорожному хозяйству и транспорту. Соответствующая информация опубликована сотрудниками пресс-службы ФСБ РФ. Известно, что Алексей Нечаев в настоящее время подозревается в растрате в особо крупном размере. Речь идет о части 4 статьи 160 УК РФ. В здании регионального министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона проводятся обыски.
На официальном сайте министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области говорится о том, что к работе в должности Алексей Нечаев приступил с 8 ноября 2019 года.
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Фото и видео: УФСБ России, Telegram / Регнум
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