Жителя ЛНР заподозрили в сборе сведений о ВС России для Украины

Мужчина устроился в полицию в ЛНР для того, чтобы помогать Минобороны Украины.

Российские силовые структуры задержали на территории Луганской народной республики сотрудника правоохранительных органов. Местный житель проходит фигурантом расследования за сбор для военной разведки Украины информации о дислокации подразделений Вооруженных сил России, а также персональных данных сотрудников полиции. В региональном управлении ФСБ указали, что злоумышленником стал представитель Сватовского муниципального округа, причастный к передаче разведывательных данных спецслужбам киевского режима.

Действуя по заданию ГУР МО Украины, осуществил сбор сведений о дислокации подразделений ВС РФ, служебной информации о личном составе МВД России, координат расположения объектов телекоммуникационной инфраструктуры республики. пресс-служюа УФСБ РФ по ЛНР

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ за государственную измену. Во время допроса подозреваемый указал, что решил самостоятельно трудоустроиться в правоохранительные органы нового региона России, а затем выйти на контакт с украинской стороной. В результате мужчина успешно прошел отбор. Далее с ним связался неизвестный. Когда россиянин перезвонил иностранцу, то они начали обсуждать с ним дальнейшую службу в главном разведывательном управлении Украины.

ФСБ задержала россиянина, планировавшего устроить теракт в Запорожской области.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости