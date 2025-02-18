Жителя ЛНР заподозрили в сборе сведений о ВС России для Украины

Российские силовые структуры задержали на территории Луганской народной республики сотрудника правоохранительных органов. Местный житель проходит фигурантом расследования за сбор для военной разведки Украины информации о дислокации подразделений Вооруженных сил России, а также персональных данных сотрудников полиции. В региональном управлении ФСБ указали, что злоумышленником стал представитель Сватовского муниципального округа, причастный к передаче разведывательных данных спецслужбам киевского режима.
Действуя по заданию ГУР МО Украины, осуществил сбор сведений о дислокации подразделений ВС РФ, служебной информации о личном составе МВД России, координат расположения объектов телекоммуникационной инфраструктуры республики.
пресс-служюа УФСБ РФ по ЛНР
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ за государственную измену. Во время допроса подозреваемый указал, что решил самостоятельно трудоустроиться в правоохранительные органы нового региона России, а затем выйти на контакт с украинской стороной. В результате мужчина успешно прошел отбор. Далее с ним связался неизвестный. Когда россиянин перезвонил иностранцу, то они начали обсуждать с ним дальнейшую службу в главном разведывательном управлении Украины.
ФСБ задержала россиянина, планировавшего устроить теракт в Запорожской области.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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