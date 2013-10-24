В Калининграде "Фольксваген" от удара об столб разорвался на две части и загорелся

В российском городе Калининграде утром 10 июня произошла автомобильная авария, в ходе которой машина ударилась в фонарный столб, после чего разорвалась на две части. После этого транспортное средство воспламенилось. Инцидент произошел примерно в четыре часа утра по местному времени по улице Горького. В пресс-службе правоохранительных органов уточнили,что водитель за рулем "Фольксваген" не справился с управлением. По предварительным сведениям, шофер мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего ведется проверка.
В результате ДТП пострадал пассажир, он госпитализирован. Водитель, находившийся в алкогольном опьянении, не пострадал.
пресс-служа полиции в регионе
В Петергофе велосипедист сбил 9-летнего ребёнка и влетел в автобус.
Фото и видео: ГУ МВД по Калининградской области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все