В Калининграде "Фольксваген" от удара об столб разорвался на две части и загорелся

Пострадал один человек.

В российском городе Калининграде утром 10 июня произошла автомобильная авария, в ходе которой машина ударилась в фонарный столб, после чего разорвалась на две части. После этого транспортное средство воспламенилось. Инцидент произошел примерно в четыре часа утра по местному времени по улице Горького. В пресс-службе правоохранительных органов уточнили,что водитель за рулем "Фольксваген" не справился с управлением. По предварительным сведениям, шофер мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего ведется проверка.

В результате ДТП пострадал пассажир, он госпитализирован. Водитель, находившийся в алкогольном опьянении, не пострадал. пресс-служа полиции в регионе

В Петергофе велосипедист сбил 9-летнего ребёнка и влетел в автобус.

Фото и видео: ГУ МВД по Калининградской области